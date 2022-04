Bonjour, je m'appelle Yanis ORUNCAK, j'ai actuellement 19 ans et je suis étudiant dans le domaine du management des ressources humaines.

La rigueur étant quelque chose de très important pour moi, je ne termine jamais une tâche sans être sûr qu'elle soit correctement effectuée car pour moi, lorsque l'on fait un travail soit on le fait bien, soit on ne le fait pas.

Je suis très curieux et aime apprendre de tous les domaines. Je sais être polyvalent (en témoigne mon expérience dans l'animation) et m'adapter en fonction des situations.

J'ai beaucoup d'autres passions comme le judo et la musique.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel