Yanis PETIT-PHAR

Je dispose d'un parcours assez large et varié, me dotant ainsi d'une grande polyvalence.

En effet, ma formation scientifique m'a apporté un esprit méthodique ainsi qu'un sens important de la précision; cela couplé à l'esprit d'analyse et au sens de la communication nécessité par mon cursus juridique.



Mes précédentes expériences professionnelles m'ont appris aussi bien à travailler de manière indépendante et autonome qu'à faire preuve d'esprit de groupe et de coopération.

De plus, je sais faire montre d'initiative et ce, dans n'importe quelle situation. Je retire de mon parcours un sens des responsabilités et une forte capacité au travail que je considère comme des valeurs sûres.



Je tiens à mettre en avant diverses qualités.

Tout d'abord, je dispose d'un esprit vif me conférant une rapidité d'apprentissage nécessaire pour m'adapter à chaque tâche.

En outre, je fais de mon caractère persévérant un atout me permettant d'être focalisé sur l'objectif à réaliser.

Enfin, je suis d'un naturel dynamique, ce qui apportera une énergie positive au sein de n'importe quelle structure.



Mes compétences :

Coopératif

Sens des responsabilités

Sens de l'humour

Sens de la précision

Positif

Créativité

Sens du détail

Obstiné

Représentatif

Extraverti

Vif / rapidité à apprendre

Spécialisé

Focalisé sur l'objectif à réaliser

Energique

Orienté vers le résultat

Systématique

Polyvalence

Flexibilité

Initiateur de contacts

Esprit de groupe

Voix agréable au téléphone

Sens de l'argumentation

Stable

Loyauté

Esprit d'analyse

Dynamique

Engagé

Intérêt pour les chiffres

Fiable

Sens de l'initiative

Structuré

Indépendant

Méthodique

Perséverant

Forte capacité au travail

Sens de la décision

Sens de la communication

Poli

Accueil

Accueil des clients

Organisation

Accueil physique et téléphonique

Microsoft Office

Gestion des stocks

Permis B