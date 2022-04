Yanis QUINTELA

De retour en France après une aventure de plus de deux ans au Pérou (Amérique du sud), au cours desquels j'ai créé ma société de plats préparés, je suis actuellement en recherche active d'un poste.



Fort de mon parcours atypique, j’ai su apprendre et m’adapter à différentes structures afin d’élargir mes compétences. Mon sens de la logique, ma combativité et ma rigueur dans le travail sont des atouts certains. J’aime sortir de ma zone de confort et relever de nouveaux défis.



Ma dernière expérience professionnelle au Pérou m’a permis entre autres de développer ma capacité à gérer un projet, résoudre des problèmes complexes et superviser une équipe de travail.



Je vous invite à consulter mon CV pour de plus amples informations.



Mes compétences :

Travail en équipe

Autonomie

Apprentissage rapide

Adaptabilité

Flexibilité

Lecture de plan

Hydraulique

Mécanique

Pneumatique