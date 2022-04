Yanis VOUSTAD

Mon attrait pour les problématiques urbaines m’a conduit à poursuivre un parcours pluridisciplinaire, articulé autour de trois disciplines concourant à la transformation de la ville et de ses usages : l'économie, le commerce de détail et l'urbanisme. Aujourd'hui établi à Montréal, je suis à la recherche d'un poste dans ces domaines d'activités.



Mes compétences :

Indesign CS6

Analyse quantitative

Illustrator CS6

Diagnostic commercial et économique

Programmation commerciale

Urbanisme commercial

Développement économique

Urbanisme

Aménagement urbain

Développement local

Politique de la ville