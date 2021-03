LAGLIA est une association qui a pour objectif de promouvoir les activités liées à la pêche et à l'aquaculture du Golfe de Gascogne et daider au développement durable des filières. Je gère au sein de cette association des projets sur le développement durable des filières pêche et conchyliculture de la façade.



Ma formation et mon expérience professionnelle se sont construites autour dun axe commun : développer une dynamique de changement au sein dune structure ou dune filière, dans lobjectif de trouver un développement équilibré et qualitatif.

J'ai été en charge de projets dans différentes régions, où les compétences liées à la gestion des priorités, la rigueur et le travail en équipe constituaient des facteurs clés de succès.

Au fil de mes expériences, jai pu développer ma capacité à madapter rapidement dans un nouvel environnement (connaissances techniques, échanges dans une autre langue) pour une prise de poste rapide et opérationnelle.

Jai appris à faire émerger des objectifs communs, en tenant compte de perceptions différentes dune même problématique : les partenaires ont parfois leur propre culture et ne sont pas forcément habitués à travailler ensemble.

Ces expériences mont permis de constater que mener des actions de changement doivent être développées en gardant lhumain au cœur de la démarche, tout en prenant en compte les aspects techniques et réglementaires.



> Pour me contacter : elodie.etchegaray64@hotmail.fr

> Pour plus d'informations : http://www.doyoubuzz.com/elodie-etchegaray



***************************************************************************************************

COMPETENCES

- Dialogue territorial / animation participative

-Rédaction de rapports

-Production de cartes

-Maitrise des outils informatiques (Suite Microsoft Office, Pack Adobe, MapInfo, ArcView, Analyse des sondages, Explee, Gimp, WordPress et MailChimp, Montage vidéo)



ATOUTS

-Capacité rédactionnelle, esprit danalyse et de synthèse

-Capacité découte, dadaptation et dargumentation

-Pédagogie

-Aisance à loral

-Esprit dinitiative



***************************************************************************************************

BENEVOLAT

Hegalaldia (Ustaritz, 2012)

Aide au fonctionnement du centre de sauvegarde des rapaces (alimentation et santé)

Montage dun projet



Gaïa (Nice, 2010-2011)

- Sensibilisation à la gestion des déchets auprès du grand public

- Organisation de lévènement « Agites ta terre »



Surfrider Foundation (Biarritz, 2008-2010)

Sensibilisation d'un public diversifié aux problématiques liées aux macro-déchets et nettoyage des plages



Accords (Cambo-les-bains, 2007-2009)

Participation à lélaboration du festival de théâtre à Arnaga

Logistique, accueil et placement des spectateurs



Mes compétences :

Gestion projet

Analyse socio-économique

Économie de l'environnement

Droit de l'environnement et de l'aménagement

SIG

Développement durable / RSE

Collectivité territoriale

Aménagement du territoire

Développement durable

HSE

Energie

Eau

Développement économique

Rédaction de contenus

Dialogue territorial / Animation participative

Animation de réunions

Procédures des appels d'offre

Techniques d'entretien

Analyse de données