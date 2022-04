Yanis VOYANT

1 Clairaudience et intuition sans vous posez de question à partir de votre date de naissance de votre prénom et mes oracles je sens les évènements passé présent futurs



2 Entretien conseil personnalisé : Diagnostiquer une problématique personnelle, sentimentale, socioprofessionnelle, financière -



3 Interpréation des oracles



4 Lire une carte du ciel de naissance déceller les principaux traits de caractères, les potentialités, les fragilités.



5 Aide personnalisée, conseil sur le chemin de vie.

7 Remobilisation, écoute active comprendre une problématique reformuler





8 Aide et soutien à des démarches administratives, juridique- .

9 Coaching sentimental, professionnel et bien être.

10 Rédaction d'article, ou compte rendu



Mes compétences :

Astrologie