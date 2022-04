Yanisse OUCHENIR

Après obtension (avec mention) de mon BAC Travaux et Organisation du Batiment et du Gros Oeuvre, je suis étudiant en Bâtiment pour aboutir à Responsable de Chantier.

Je suis en ce jour en recherche d'entreprise pour me prendre en Alternance (3 semaines par mois, payé 65% du SMIC) avec l'école de formation CESI à Nanterre.

Après beaucoup de refus de la part des entreprises , j'espère trouver se qu'il me faut ici assez rapidement car je n'ai jusqu'au 14 Novembre 2012 pour en trouver une, sous peine de ne pouvoir continuer mes études.

Je m'adresse donc à toutes les personnes qui seraient interessée pour me prendre dans leur chantier dans le but d'accroître mes compétences et d'aboutir à mes finalités c'est à dire Responsable de chantier.



Mes compétences :

Tracage au sol

Lecture de plan

Auto Controle

Traçage et du dessin industriel

Photoshop

Excel

Betonier