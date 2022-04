Yaniv ADJEDJ

J'ai commencé chez Versusmind en Novembre 2015 en tant que Business Manager où mon travail se divisait en trois parties : Recrutement des talents, Prospection client et enfin Management. Au 1er Janvier 2017, je suis passé directeur de l'agence alsacienne, et en septembre 2017, j'ai pris en responsabilité également celle de Paris. je suis en charge de faire grandir et non grossir notre entreprise et surtout, surtout, de veiller à ce que chacun se sente bien !

Qu'est-ce que Versusmind me direz-vous ? Versusmind est un cabinet d'architecture numérique dont le métier principal est d'aider les organisations à construire et faire évoluer leurs systèmes d'information à l'aide des nouvelles technologies. Deux nouvelles marques ont vu le jour début 2018: VersusInstitute, notre organisme de formation et VersusConsulting, cabinet de conseil en stratégie opérationnelle.



De juin 2013 à Octobre 2015, j'étais en poste chez Capgemini où j'ai pu faire mes preuves pour évoluer progressivement de consultant fonctionnel à Chef de Projet en passant par le rôle de PMO pour notre client SALM. J'avais en charge une équipe de 6 à 10 personnes pour traiter les parties Projet et TMA sur un ERP.



En parallèle de mon poste chez Capgemini, j'ai créé l'entreprise Sarynel qui a vu le jour en avril 2013, société de gestion immobilière et de marchand de biens, dans laquelle j'ai le rôle de dirigeant.



Durant mon poste au sein de la SSII Invivoo, j'ai effectué une prestation de service à la SGIB pendant plus de 2 ans où j'ai pu jouer l'interface entre les utilisateurs et les développeurs. Les applications traitées des données de Risq et de P&L de la banque.



Dans la continuité de mon Master de Finance de Marchés, j’ai effectué un stage au Crédit Agricole CIB en tant qu’assistant Business Manager.



