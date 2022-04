Yanjun JOURDAN

Formatrice en langue chinoise depuis 2005, je développe des prestations spécialisées en relations interculturelles et en langue chinoise.



D’origine chinoise, ayant le titre de Formatrice Professionnelle d’Adultes et ayant de nombreuses d’expériences dans le domaine de la formation et de l’interprétariat français-chinois, je mets mes compétences et mes expertises au profit des entreprises. Par conséquent, je m’investis dans la formation professionnelle spécialisée dans des formations interculturelles et linguistiques qui sont en lien avec la Chine.



Sino Formation a été créé pour faciliter vos relations avec la Chine.



Sino Formation est spécialisé dans des formations interculturelles et linguistiques dans le cadre de la formation professionnelle et du Droit Individuel à la Formation (DIF). Nous proposons des stages inter-entreprises et intra-entreprise sur des thématiques précises. Nos cours sont destinés à des professionnels et des particuliers sous forme de cours individuels et en groupe.



Nous vous proposons également une palette de services en lien avec la Chine, sur mesure ou à la carte.



www.sinoformation.fr







