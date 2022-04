Je recherche un job en CDI, disponible immédiatement. 5 ans d'expérience de travail en Chine et à l'étranger.

I am looking for a job, available from now. 5 years of work experience in China and abroad.



Mon ouverture d’esprit me permet de m’adapter et de m’intégrer facilement aux nouveaux environnements. Dynamique et souriante avec une grande soif d’apprendre, je m’investis beaucoup dans les projets qui me tiennent à coeur. Je souhaiterais mettre mes compétences à votre disposition.



Mes compétences :

Approvisionnement

Relationnel

Achats internationaux

Logistique industrielle

Analyse

Sourcing international

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Adobe Photoshop