• Plus de 10 ans d’expérience internationale dans le métier de la communication / Infographie / Design Web / Réseaux sociaux / Digital marketing / Gestion d'événement / Stratégies marketing / Gestion de projets / Relations médias.



☀ Après onze ans d’études en art design, j’ai toujours travaillé dans le service de création et communication/événementiel dans le domaine de la mode, du textile, d'art et du sport. ★J’ai organisé des événements, par exemple: lancement de la marque, défilé de mode, salon, exposition, conférence de presse …. Je devais gérer le rétro-planning et le budget, communiqué avec des partenaires, des réalisateurs, des journalistes etc....★En qualité de graphiste et chargée de communication, j’ai fait des supports visuels, la construction du site et les réseaux sociaux (Wechat/Weibo/Facebook/Instagram), mettre en oeuvre et actualiser les supports et actions de communication internes et externes, de plus la participation à la stratégie de communication, etc....



☀ Je souhaite obtenir un travail autour de la création / design, communication / digital marketing et événementiel. Domaines préférés : Mode / Luxe / Textile / Décoration / Architecture / Bien Être / Sport / Accessoire / Horlogerie / Beauté / Parfum / Art / Culture Exchange / Projet Artistique / Musée / Galerie ... De plus, je suis très intéressée pour réaliser des projets entre la France et la Chine.



✆ +33 (0)6 63 28 72 32

✉ yanjun.ni.art@gmail.com

Lookbook:yanjunniart.wixsite.com/website



Mes compétences :

WordPress

Microsoft Office

Corel Draw Suite

Autocad

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Design

Pack Office

Adobe Premiere Pro