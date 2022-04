Yankhoba NDIAYE

Diplômé de l'IAE d'Aix-en-Provence en Management Financier International, je suis actuellement auditeur externe assistant au sein du cabinet EY (Ersnt & Young) à Dakar.



Dans le cadre des missions de commissariats aux comptes, mon rôle est de réaliser des audits selon les normes internationales d'audit dans différentes entreprises de secteurs diversifiés: télécommunications, oil & gas, banque et fiance, produits pharmaceutiques, agrobusiness, etc...



Mes travaux consistent en:

- l'analyse de l'environnement de risque

- la revue du contrôle interne par la réalisations de tests

- Inspection des balances générales et des états financiers

- l'analyse de la conformité avec les concepts d'éthique et les normes comptables applicables



Je suis par ailleurs passionné par les problématiques de risk management et l'amélioration des processus par l'implémentation de systèmes d'information.



N'hésitez pas à me contacter, je serais ravi d'échanger avec vous.



Mes compétences :

Gestion de projet

Commerce international

Finance de marché

Marketing

Banque

Système d'information

Garanties Bancaires

Crédit documentaire

Audit

Risk management

Ingénierie d'affaires

Cash management

Ingénierie financière