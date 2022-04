Yann ABDELLI

Consultant spécialisé en systèmes d'information depuis 17 ans :

• PMO

• Chef de Projet

• Assistant à maîtrise d’ouvrage AMOA :

Recueil des besoins Client et ajustement des ressources

Mise en place d’outils de pilotage : tableaux de bord & indicateurs d’avancement (KPIs)

Modélisation & formalisation des flux métiers

Application des procédures métiers

Rédaction et suivi du Plan de formation

Relais avec l’équipe IT

Mise en place de l’équipe de Formation

• Concepteur/rédacteur

• Traducteur (anglais/espagnol)

• Formateur :

Dispense de sessions de formation (en français, anglais, espagnol)

Sur PGI et en e-learning

Co-animation avec les représentants métier du Client

Formation de Formateurs

• Assistance au Utilisateurs et support de proximité

• Assistance fonctionnelle (SAP/IFS) :

Création des scénarios tests

Participation aux UAT

Tests des flux

Utilisation des ETL (Extract Transform Load) : mappage des données



Mes compétences :

IFS

SAP

JD Edwards

Chef de Projet Oracle

SAP SEM-BC&BPS

BO

SAP MM

SAP R/3

SAP Finance

SPP uPerform

MERCURY

SAP BW

SAP SD

SAP I-SU

HP Virtual Classroom

SAP CRM

SAP CO

SAP MM-WM

SAP PM

SAP HR

Inovae Publisher

Oracle

SAP PS

Conduite du changement

Business Objects

PGI

Formation

ERP