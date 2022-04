Yann ALBERT

Si je devais me définir, je commencerais par dire que je suis une personne intègre, honnête, dévouée à sa famille et aux autres.

Au travail mes différents employeurs ont toujours su reconnaitre en moi, mon investissement et mon professionnalisme.

Je suis un homme consciencieux et qui met du cœur à l’ouvrage.

Pour faire court les difficultés ne me font pas peur, car je suis travailleur et besogneux comme en atteste mon parcours et mes compétences.

Mon parcours scolaire démontre aussi mes facultés d’apprentissage ainsi que mon investissement en tant que citoyen. En effet, je suis pompier volontaire au sein du CSP de Anglet et vice président d’une association sportive.