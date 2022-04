Yann AMICE

L'ensemble de mon parcours professionnel s'inscrit dans l'univers météorologique et océanographique.

Avec mes 25 ans d'expériences tant en management d'équipes qu'à la gestion de projets institutionnels ou sportifs de très haut niveau, j'interviens aujourd'hui dans un rôle de «Chief Scientific officer». Dynamique, volontaire et positif, je suis soucieux de la réussite et de la performance des projets sur lesquels je collabore.



Specialties: climate business intelligence, weather risk hedging, meteo-marketing, Data Analysis, portfolio management, climate services innovation, Data Visualisation



Mes compétences :

Météorologie

Modélisation

Océanographie

Voile

Conseil

Gestion de projet

Management