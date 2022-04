Yann ANDRE

MAPSEC (Mise Au Point des Systèmes Energétique et Climatique)

Présente sur toute la France et en Europe, forte de ses techniciens spécialisés en génie-climatique et énergétique, notre société réalise l’ensemble des mesures et réglages des installations de C.V.C.D.

Depuis 2004, nous assurons la mise au point globale de vos installations et sommes en mesure de répondre à vos besoins en optimisation, audit et performances énergétiques.



La société MAPSEC est par ailleurs l’unique société à commercialiser la procédure d’équilibrage par uniformisation des températures de retour (brevet FR2870927). Cette nouvelle méthodologie, utilisée à ce jour sur plus de 80000 équivalents logements, permet le réglage optimal des circuits de chauffage en fonctionnement directement pendant la saison de chauffe. Sa mise en œuvre donne droit à l’obtention des certificats d’économie d’énergie.



Nos équipes sont équipées de matériel de mesure dernière génération, étalonnés tous les ans et garantissant ainsi des mesures fiables. Tous nos techniciens bénéficient des agréments leur permettant d’intervenir sur les sites sensibles (risques chimiques, électricité, nucléaire).





Mes compétences :

Gestion

Leadership

Management