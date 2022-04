Yann ANOKO

L'hôtellerie au Cameroun a une véritable opportunité de développement car c'est un secteur avec un potentiel de croissance élevé du fait de l'absence de certaines catégories d'hôtels comme hôtels de loisirs, hôtels d'aéroport, hôtels de montagne ou d'autres catégories comme dans les zones au potentiel de vacanciers important

Le potentiel de développement existe avec le potentiel de croissance de l'économie dans un pays en voie d'émergence avec de vastes chantiers amenant des catégories de clients étrangers importantes comme à Limbe, Kribi ou à l'est donc avec des clients arrivant pour 3 mois ou 6 mois et repartant par vague de 50 avec des pics jusqu'à 500 clients sur une période donnée.

Ces opportunités en sont pas sans conséquence pour le management du fait des stratégies en matière de construction et d'aménagement,