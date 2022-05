Shelby Delva Agency est spécialisée dans le Secteur de l' Accueil et la Réception. Nous mettons à votre service toute une équipe de Hôtes et Hôtesses, tous formés sous le couvert de notre Philosophie, Shelby Delva, qui priorise la Tenue, le Savoir être et le Savoir Faire le tout accompagné du dynamisme, du Sourire et la Passion de ceux qui trouvent leur compte dans le Protocole Pur et dur.



Notre mission est d' atteindre cette Excellence qui se traduira en une Valeur Ajoutée pour votre Société à l' égard de vos clients lors de vos réceptions, cocktails, Séminaires, Conférences, dîners d' affaires, présentation/lancement de nouveaux produits et autres événements.



Mes compétences :

Gestion Protocolaire Evènementielle

Hôtesse d'accueil

Location de voitures

Hôtesse Commerciale

Reservation d'Hôtels

Hôtesse Evènementielle

Vente