Comptable de formation, commercial itinérant et employé de grande distribution

tous ces postes m'ont amené a vouloir diriger une unité commerciale

entrée chez Fly en 1995, direction des 2 magasins Nantais (Rezé et Orvault) de Grenoble, de Chambery et d'Albertville

création et direction du Fly de Valenciennes depuis 2011