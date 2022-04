Yann ASTIER

Médiateur expérimenté :

- Communication pertinente, adaptée aux destinataires, aux contraintes et aux objectifs.

Expert fonctionnel :

- Maîtrise des processus et problématiques liés aux univers ITSM et ERP.

Expert technique :

- Spécialiste des technologies SQL et T-SQL.

- Maîtrise des notions relatives à l'infrastructure et aux réseaux.

Expérimenté dans les processus de vente :

- Analyses des besoins, rédaction des éléments commerciaux, accompagnement à la validation.



Mes compétences :

Gestion de projet

SQL

SSRS

Réseau

OCS

ITIL

Stratégie de communication

SCCM

IWS

ERP

ATHENEO

C++

Crystal Report

Transact-SQL