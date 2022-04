Yann AUBERT

Consultant analyste fonctionnel SAP SD, MM, WM depuis plus de 13 ans. J’ai acquis mon expérience au travers de missions chez différents acteurs majeurs de différents marchés (Industrie lourde, alimentaire, télécom).

Au plus près des environnements SAP et des utilisateurs, mes compétences fonctionnelles et ma connaissance de SAP me permettent de faire le trait d’union entre les utilisateurs et les systèmes





Mes compétences :

Gestion de projet

Business Analysis

SAP Sales and Distribution

SAP Material Management

Échange de données informatisé

SAP Warehouse Management