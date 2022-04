Yann AUBERT

Double expertise en gestion de projets informatiques (20 ans d'expérience) et accompagnement des changements lors de projets de transformation. (Formations en sociologie d'entreprise et psychosociologie)



Spécialisations :

Gestion de Projet (PMP)

Conduite du changement.

Déploiement d'ERP.

Prévention des risques psychosociaux.

Management d'équipes informatiques européennes

Modélisation et optimisation de processus

Démarches qualités

Sociologie des organisations.

Sociologie des métiers.



Mes compétences :

Conduite du changement

Risques psychosociaux

ERP

Diagnostic social

PMI / PMP

Management d'équipe

Optimisation de processus