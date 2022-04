Yann AUSSELIN

Bonjour,



madame, monsieur



je suis actuellement a la recherche d'une entreprise pour effectuer une alternance d'un an en tant qu'Administrateur système et réseaux.

je suis inscrit dans une école informatique pour un Bac+3 avec un rythme d'alternance de 3 semaine en entreprise et 1 semaine a l’école.



Mes compétences :

Microsoft Windows XP

Microsoft Office

Microsoft Windows

Active Directory

VMware

TCP/IP

Symantec Ghost

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Outlook

Linux

HTTP

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

BlackBerry

Apple Mac