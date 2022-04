Le goût du défi, organisé, bon relationnel, capacité d'écoute et d'analyse participent à la réussite de mes missions et projets.



De formation informatique couplée à des expériences en tant que technico-commercial et IT depuis 19 années en passant avec succès par la création de mon entreprise depuis 09ans.



Ces acquis me permettent aujourd'hui de répondre aux besoins de mes clients tant au niveau national qu'international.



Actuellement je suis en recherche d'une nouvelle opportunité en Gestion de projet, Coordination ou Consulting.

Je suis mobile et surtout disponible ASAP.



Vous voulez en savoir plus sur moi ? je vous laisse découvrir mon profil.

Vous avez des questions? (je pense que Oui !) je vous invite donc à me contacter ; car peut-être derrière votre email ou coup de fil va naître une future collaboration.



A bientôt parmi vous, avec vous pour une équipe qui gagne.



*** MAJ juin 2018 : Disponible à partir du 18 juin 2018 ***



Mes compétences :

Informatique

Internet

Microsoft Windows

Microsoft Office

Microsoft SharePoint

Microsoft Windows XP

Microsoft Exchange 2010

Lotus Notes/Domino

Hyper-V

La maintenance

Windows Server 2008 R2

Windows 2008 R2

WDS

Team building

SAP ERP

SAP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows Server Update Services

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Exchange 2003

HP Hardware

Domain Name Server Protocol

Dell Server Hardware

Check Point SecuRemote

Backup

Active Directory

ADSL

Management opérationnel

Traitement de données

Dynamisme

Process Engineering

Cohésion en équipe

Rigueur

Gestion grands comptes

Helpdesk

Helpdesk support

Support

Hp Web jetadmin

Asset management

Gestion de projet

Chef de projet

Coordinateur d'équipe

SGBD

Backlog

Audit informatique

Protocole TCP/IP

Wi-Fi

Cegid Y2