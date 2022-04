Yann BARRAU

Mon parcourt atypique a commencé dans le milieu industriel en tant que tourneur/fraiseur puis comme dessinateur industrielle en bureau méthode et bureau d'études.



J'ai par la suite repris des études en informatique au CESI de Reims pour un bac+2 et un +4 sur Paris 2 ans après.



Du déploiement de poste de travail et l'assistance utilisateurs, jusqu'à l'administration système et réseaux/Telecom en SSII, ses différentes expériences mon permis de m'adapter à des environnements variés.



J'aime les challenges et m'impliquer dans les missions qui me sont confiées.



Pour résumer, travail bien mené = client satisfait.



Mes compétences :

SIP

Information Technology

Firewall

Réseau

Télécommunications

Cisco

Conseil

Ingénierie

ADSL