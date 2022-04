Yann BARRAUD

Je mets à votre disposition mes services en Développement et Intégration Web après une expérience de 7 ans dans la Gestion et le Management (secteur Papier).



Mes compétences de développeur et la maîtrise des différents langages (HTML5, CSS3, JavaScript…) et outils (Wordpress, Drupal…) me permettent de réaliser des sites vitrines et dynamiques, d’animer des pages Internet, d’adapter les sites aux nouveaux supports nomades et d’optimiser le référencement.



A très bientôt.



Mes compétences :

Animation de pages Web

Adapter les sites aux différents supports nomades

Optimisation du référencement

Création de sites web

HTML 5 / CSS 3