Yann BARTHÉLÉMY

Je suis responsable adjoint des applications informatiques pour le front-office et le pilotage des financements structurés.



Ce domaine couvre les périmètes suivants:

- Front Office financements structurés

- Titrisation de créance

- Syndication crédit et obligations

- Suivi risques Bale 2, liquidité et Bale 3

- Suivi de portefeuille de crédit

- Suivi des créances douteuses

- Suivi profitabilité client



Domaines de compétences:

- Management

- Gestion de projet informatique sur site et en offshore (Bangalore).

- Financements