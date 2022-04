Yann BASTIEN

Actuellement titulaire du diplôme d'Attaché Commercial et du titre de Conseiller Financier obtenu avec FormaPoste Ile-de-France et Novancia, je souhaite mettre à profit toutes les qualités et l’expérience acquises durant cette année de formation au sein du groupe La Poste.



Mes compétences :

Sens de l'écoute

Maîtrise des techniques de vente et de prospection

Anticiper les besoins clients et apporter une répo

Savoir planifier et organiser sa charge de travail

Maîtrise des caractéristiques des services/produit

Savoir travailler en équipe

Conduire et conclure un entretien commercial