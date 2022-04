Yann BATEUX

CHEF DE PROJETS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

INGENIEUR SYSTEMES

Homme de terrain

But : Intégrer une société de production pour optimiser & améliorer le flux des informations et de production de un but de réduction de cout, augmentation de qualité & optimisation de la production.



- Analyse des besoins clients.

- Rédaction de cahiers des charges.

- Construction et défense de propositions.

- Conception et implémentation de solutions.

- Planification, affectation de ressources humaines et techniques.

- Organisation de toutes les phases d'un projet.

- Validation des résultats.

- Suivi et optimisation de la production.

- Mise en œuvre de la production et la sécurisation des systèmes d’informations.

- Multicompétent : Informatique industrielle, automatismes, base de données, systèmes.



Mes compétences :

InTouch

Chef de projets

Informatique Industrielle

Wonderware Platform System