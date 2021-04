Antonio POUYER

Sportif et curieux, je suis un homme de challenge et de projets.

Sportif et impliqué j'aime les relations totales et loyales.



Mes principales compétences sont les suivantes :

- Rassembleur, Intègre, Communicant, Empathique et Créatif

- Développement de nouvelles activités en France et à l’International

- Pilotage de PME en forte croissance

- Mise en Place de Grands Projets Stratégiques pour de grands comptes aux métiers variés

- Réalisation de croissances externes ou de reprises d’entreprises



Je serai ravi de les partager avec vous.



Mes compétences :

Assurance

Banque

Banque assurance

Dématérialisation

Direction Projets

Industrialisation

mutualisation

Entreprenariat

Vente

Marketing

Direction générale

Business development

Gestion de projet

Management

Saas

Informatique