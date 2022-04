Ingénieur en mécanique et fort d'une expérience technique réalisée en alternance lors de mes études, j'aime manager les projets et les équipes.

J’apprécie être au contact de clients et de fournisseurs afin de mieux cibler leurs besoins ainsi que relever de nouveaux challenges.





Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Analyser les besoins et définir les objectifs