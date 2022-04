Je suis Doctorant au LaBRI et je travaille sur le traitement du signal audio appliqué à la musique.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter par mail via yann.bayle@labri.fr



Mes compétences :

Bash

Maple

MPLab

Traitement du Signal

Microsoft VIsual Studio

Qt

Java

C/C++

VST

Eclipse

PureData

MATLAB

Labview

Objective-C

C

Développement iOS

C++

Apple iOS

Management

Télécommunications

Enseignement

Informatique