Yann BECKER

Madame, Monsieur, bonjour



Etudiant en programme Doctoral en Microbiologie - Immunologie à l'Université de Laval (Québec, Canada), je suis Titulaire d’un diplôme de Master en Physiopathologie Cellulaire et Moléculaire obtenu ten 2012 à l’Université de Strasbourg (France), je suis présent sur les réseaux sociaux Viadeo et LinkedIn afin de renforser mon réseau professionnel.



Mon projet de thèse au CHUL, dans l'équipe du Dr. Eric BOILARD porte sur l'implication des microparticules plaquettaires dans les mécanismes physiopathologiques des maladies autoimmunes - en particulier du Lupus Erythémateux Disséminé (LED) et de la Polyarthrite Rhumatoïde



Ayant un vif intérêt pour les différents domaines des Sciences du Vivant et de la Santé, j’ai suivi dès ma licence, une formation principalement axée sur la Biologie Cellulaire, la Physiologie et l’Immunologie. J’ai ensuite complété cette formation par des modules en Immunologie et en Cancérologie dans le cadre de mon Master. Ce parcours pluridisciplinaire m’a donné une vue d’ensemble des interactions entre ces différents domaines dans les processus liés à l’homéostasie et à la physiopathologie.



Etant très intéressé par les enjeux de la recherche, je suis sensible aux questions propres aux domaines pharmaceutique, de l'immunologie et de la cancérologie. Mon cursus est axé autour des interactions de ces différents champs d'études sur la compréhension des mécanismes normaux et pathologiques et leurs débouchés en biologie, physiopathologie et en médecine.



On me reconnait des qualités de rigueur, d’application, de ponctualité, et de persévérance. De même, fort de mes expériences professionnelles professionnelles et de mon aisance en Français et en Anglais, je suis doté d’un sens du contact permettant à la fois de m’intégrer aisément au sein d’une équipe et d’assurer une bonne présentation dans l'optique de démarches de communication externe.



Je vous invite à me contacter dans l'optique où mon profil pourrait vous intéresser pour un rapprochement professionnel.





Mes compétences :

Biologie cellulaire

Dissection

Communication interne

Cancérologie

Molecular Biology

Microscopie confocale

Internet

Biologie cellulaire et moléculaire

Immunology

Biologie moléculaire

Cytometrie de Flux

Informatique

Biology

Physiologie

Bureautique

Cell biology

Immunologie

Communication externe

Communication

Microscopie optique

Veille scientifique

Western Blotting

Agrégométrie

Statistiques

Marquage immunohistochimie