Yann BEDOUIN

Ma vocation est d'accompagner mes clients tout au long du cycle patrimonial, de la constitution d'un patrimoine jusqu'à sa transmission, en passant par l'organisation de la retraite ou encore par la recherche de solutions d'allègement fiscal.



La qualité du service est au cœur des valeurs fondatrices de notre groupe Groupama, que sont la proximité et la disponibilité de ses consultants, la richesse et la diversité de son offre, le professionnalisme et l'intégrité de ses équipes.



Vous pouvez découvrir notre site internet : https://ganpatrimoine.fr