Yann BERGER

Diplômé d'un master en mesures physiques et instrumentation, j'ai réalisé entièrement un instrument scientifique piloté durant ma première expérience. Ma créativité m'a permis de résoudre les problèmes rencontrés et mon adaptabilité à prendre en compte les différents aspects techniques du projet.

Je souhaite actuellement faire mes preuves, exercer ma passion et pouvoir proposer des idées novatrices dans le domaine de l'électronique, de l'automatisme et de l'informatique industrielle.



Mes compétences :

Instrumentation scientifique

Matlab

Physique

Labview

Microcontroleur

DAO

Electronique analogique et numérique

Impression 3D

Langage C