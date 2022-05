Merzouk KHERBANE

Fonctions principales :



- Effectuer des recherches sur la faisabilité, la conception, l'exploitation et la performance de mécanismes et de systèmes;

- planifier des projets et préparer des estimations de coûts et de temps, des rapports et des devis de conception concernant la machinerie et les systèmes;

- concevoir des centrales, des machines, des composants, des outils, des appareils et du matériel;

- analyser la dynamique et les vibrations des systèmes et structures mécaniques;

- surveiller et inspecter la mise en place, la modification et la mise en service d'installations mécaniques sur des chantiers de construction ou dans des locaux industriels;

- élaborer des calendriers et des programmes d'entretien et encadrer les équipes d'entretien industriel;

- rechercher la cause des défaillances mécaniques ou des problèmes d'entretien non prévus;



Mes compétences :

Conception et dessin des produits mécaniques sur u

Calcul et dimensionnement des structures mécanique

Définition de cahier des charges et de proposition

Intégration mécanique des systèmes optiques et éle

Création de pièces, d’assemblages, des plans de dé

Travaux de précision et manuels.

Recherche de fournisseurs, lancement en fabricatio

Maitrise des outils Microsoft Office (Word, Excel