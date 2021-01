Fabien AULAIRE

Ingénieur en informatique industrielle de formation. Je me suis spécialisé dans les systèmes GNU/Linux et le developpement C/C++.

J'interviens dans la conception et le développement d'applications utilisant ce système d'exploitation pour tout type de cibles : embarquée, desktop ou serveur.



Compétences technique :



Programmation : C, C++, Python

IDE/AGL : Eclipse, Visual Studio, Bouml.

SGBD : Mysql.

OS: GNU/Linux : Gentoo, Fedora/Redhat Ubuntu/Debian, RTAI, Windows.



Bibliothèques/Frameworks : QT, Gtkmm, Boost.



Méthodologie : UML2, Cycle en V, Réseaux de Pétri (systèmes temps réel).



Autre :

- Bonne connaissance des outils GNU

- Notions en intelligence artificielle

- Traitement du Signal



Automatique : Modélisation de processus physique et asservissement.



Mes compétences :

Linux/UNIX

Python

C++

UML 2.0

POO

Gcc/g++