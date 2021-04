Yann CANIOU

Un parcours atypique.



Celui-ci a débuté par 5 années d'études à l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand avec le statut de sportif de haut niveau en tant que membre du Pôle Auvergne Triathlon puis j'ai été admis à l'Institut Français de Mécanique Avancée.



Grâce à cette école d'ingénieurs, j'ai pu réaliser différents stages en entreprise, en France (NEXTER Systems) comme à l'étranger (The University of Arizona, Audi A.G.). Outre les différentes méthodes de travail, j'ai également pu découvrir d'autres cultures et d'autres façon de penser.



Lors de ma dernière année, j'ai effectué en double cursus un Master 2 Recherche qui m'a ouvert les portes de PHIMECA Engineering où je me suis spécialisé en mathématiques appliquées (statistiques, optimisation, fiabilité) sans perdre de vue leurs applications industrielles et financières.



Mes compétences :

Statistiques

Automobile

Optimisation