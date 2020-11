Yann CROCHET

EXPERTISE DANS L'UNIVERS DU LUXE DEPUIS 20 ANS.

Direction / Expérience client / Ventes VIP

Domaines de compétences :



- Direction / Management :



* Direction de boutiques (CA de 3 à 20 millions €) en liaisons directes et permanentes avec la Direction Générale

* Recrutement des équipes de vente, service client & CRM

* Gestion et encadrement de 3 à 15 collaborateurs

* Coaching des équipes in-store (définition de la vision, des golden rules, des objectifs, suivi des actions pour les atteindre, développement de la performance et engagement des collaborateurs)

* Evaluation des performances (KPIS) et analyse des résultats

* Training (formations produits, techniques de vente, développement dun portefeuille clients, accueil clientèle...)

* Organisation de team-buildings (création de supports powerpoint et animation des thématiques Retail)



- Développement commercial :



* Ouverture de boutiques (rue Royale, rue de la Paix, avenue des Champs-Elysées, aéroport RCDG)

* Recrutement de nouveaux clients VIP et animation de la data-base (CRM)

* Développement des ventes en Haute-Joaillerie et en Haute-Horlogerie

* Organisation dopérations commerciales avec des partenaires externes (les guides, hôtels/palaces, chauffeurs, personal-shoppers)

* Mise en place dincentives dédiés aux équipes en vue de générer du traffic et du CA.





- Expérience client :



* Organisation dévènements exclusifs et sur-mesure dédiés à la clientèle VIP

* Développement du parcours client au sein des boutiques

* Gestion du service client et interface avec le département international



Mes compétences :

COMMERCE

Développement produits

Distribution

Distribution sélective

E commerce

Écologie

Formation

horlogerie

Industrie du luxe

Joaillerie

Luxe

Management

Marketing

Marketing opérationnel

Nature

Photographie

Sport

Voyages