Yann KRZYMANSKI YANN (KRZYMANSKI)

Après de nombreuses missions au sein de la société Avenao, j'ai pris mon envol auprès de la société ZAPATA Z-AIR (créatrice du flyboard pro serie de l'hooverboard by ZR et du Flyboard Air).



J'opère au poste de dessinateur / projeteur, en charge des projets de conception et/ou d'amélioration des produits innovants. Je suis en charge de concevoir, mettre en plan et envoyer en fabrication les nouveaux équipements de sport aquatique ou produits à air, en partenariat avec des bureaux d'études de style, des entreprises de chaudronnerie, usinage et fabrication additive.



C'est un métier requérant de la polyvalence, de la réactivité, une parfaite connaissance du logiciel Solidworks et du métier de dessinateur.



C'est pourquoi afin de monter en compétence, j'ai obtenu plusieurs certifications Dassault System :



CSWP (Certified SolidWorks Professionnal 3 Segment)

CSWP Weldments (Certified SolidWorks Professionnal Weldments)

CSWP Sheet Metal (Certified SolidWork



Mes compétences :

Solidworks

Conception de Produits

Mac

Illustrator – Photoshop – indesign

Arts graphiques

Design produit

Consulting

Formateur consultant

Draftsight

Keyshot 5