Yann LELOGEAIS

J'ai intégré le Groupe ENGIE en 2004 en tant que Responsable d’équipe de quart d’une centrale de cogénération de 45 MWe et d’une production de vapeur de 80 t/h, puis en tant que responsable d’équipe exploitation de la centrale de production de froid d’IBM – MUSE (25 MWf) sur Montpellier, soit une équipe de 10 techniciens. Depuis 2013 je suis Responsable d’Equipe d’Exploitation des clients ENGIE COFELY du secteur industrie.



Je suis titulaire d’un DESS de Capitaine 1ère classe de l’Ecole Nationale de la Marine Marchande et breveté Officier Polyvalent Première Classe de la Navigation Maritime.



Mes principales missions sont d'animer une équipe de techniciens de maintenance pour lesquels je planifie les interventions (maintenance préventive et curative sur des installations de CVC, production d'eau glacée, vapeur, traitement d'eau, électricité, ...), j'assure le suivi des plannings (absences, congés, ...).

Appui technique pour mon équipe en génie climatique, je transmets mes connaissances tout en les sensibilisant à la sécurité.

Garant de la rentabilité de mes contrats, j'assure un reporting régulier de mon activité auprès de ma hiérarchie (suivi indicateurs financier, sécurité, ...).

Enfin j'assure la relation quotidienne avec mes clients en leur apportant mon expertise dans l'optimisation de la gestion de leurs installations.