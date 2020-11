Juriste diplômé en droit de la construction, de l'urbanisme et de l'immobilier



Spécialisé en droit de la construction, j'ai réalisé un stage de six mois chez Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest où ma principale mission était d'analyser les marchés de travaux passés par l'entreprise. J'ai également assuré une veille juridique et j'ai été amené à répondre aux questions des opérationnels.