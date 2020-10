Yann MINGANT

WebDesigner-Développeur Full Stack sous PHP/NodeJs.



Après une expérience dans le Commerce électronique à l'international en tant qu'entrepreneur et développeur pour plusieurs boutiques en ligne, j'ai choisi de me consacrer à ce que je préférais faire : Programmer et relever des défis techniques en apprenant sans cesse de nouvelles choses.



Je développe désormais des applications-web/ métiers ou des sites internet sur mesure en prenant en charge le design et la programmation selon les demandes.

Developpeur Mobile sous Flutter (Google)



Je réponds également à toutes les problématiques d'optimisation de sites pour les mobiles/tablettes PC ...

Les performances prenant une part de plus en plus grande dans les critères de référencement.



Vous désirez ajouter une nouvelle fonctionnalité à votre site, réaliser une refonte complète... vous êtes une PME, une Start-up, un entrepreneur, un particulier ? N'hésitez pas à me contacter et parlons de votre projet.



Devis et Audit de performance Gratuit sur demande.

Au plaisir de peut-être travailler ensemble.

Yann



"Ne limite pas tes défis; défis tes limites"

"Seul on va plus vite . A plusieurs on va plus loin"



Mes compétences :

Intégration web

GSAP

SVG

Node.js

JavaScript

Php

Web design

Vuejs

Mongo Db

Mongo Atlass