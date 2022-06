Féru de voiture, j'ai décidé de faire de cette passion mon métier .



Riche d'une première expérience dans une marque premium lors de ma formation commerciale , j'ai rejoint Renault Retail Group courant 2013 au poste de Commercial véhicules occasions



Yann Pessin



Mes compétences :

Satisfaction client

Ténacité et ambition

Passion et goût du contact

Rigueur et Implication

commercial

vente