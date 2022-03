Yann VEILLET

Réalisateur films documentaires et fictions

Auteur, parolier, scénariste et dialoguiste

Cameraman à l'armée et formé au reportage après des expériences en news et dans le film publicitaire, j'ai rejoins un groupe de cinéastes naturalistes animaliers et découvert le genre documentaire dans lequel je me suis spécialisé...( plusieurs documentaires en Afrique notamment) je suis toutefois revenu à la fiction, je me partage donc entre l'écriture et la réalisation .



Mes compétences :

Reportage

Auteur