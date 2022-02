Yanna FOURNIER



Mandataire immobilier indépendante au sein du réseau EXPERTIMO



PRESTATIONS : VENTE- ACHAT MAISON - APPARTEMENT TERRAIN DIVISION PARCELLAIRE - IMMEUBLE MURS COMMERCIAUX - ESTIMATION CONSEIL - HONORAIRES RÉDUITS - IMMOBILIER ANCIEN - INVESTISSEMENT LOCATIF - VISITE - ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ



Bonjour,



Je suis Yanna FOURNIER. J'exerce en tant que mandataire immobilier indépendant et suis rattachée au réseau EXPERTIMO.



Je suis tout particulièrement expérimentée sur le secteur du Finistère et des départements limitrophes.



À l'écoute de vos besoins, je vous apporte une aide personnalisée afin de vous accompagner dans vos projets immobiliers, qu'il s'agisse de vente ou d'achat. En faisant appel à moi, vous gagnerez en temps, en pertinence et en précision. Mes valeurs : l'écoute, l'honnêteté, la discrétion, le respect du client, la réactivité, la disponibilité et l'ajustement de mon accompagnement aux besoins de mes interlocuteurs.



Mon réseau et mon expérience de conseiller immobilier dans le périmètre géographique de votre choix est un atout pour vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet, des visites ou de l'estimation, jusquà la signature chez votre notaire.



Mon rôle de mandataire immobilier me permet de vous accompagner méthodiquement, à chaque étape du processus selon votre convenance.



À terme, vous aurez en votre possession tous les éléments pour vous aider à réaliser votre transaction immobilière en parfaite transparence avec toutes les garanties requises.



Je me rends disponible pour être à vos côtés en tant que partenaire tout au long des étapes de votre projet.

Nhésitez pas à me contacter, je serais heureuse de vous accompagner !