Yannick BLANCHON

Originaire de Saint-Etienne, je vis encore aujourd'hui au coeur du Forez. Ceci ne m'empêche pas de me rendre à Lyon ou au Puy en Velay pour changer d'air.



Je recherche un emploi dans le tourisme, plus particulièrement dans la médiation culturelle et la communication, domaines que j'affectionne et pour lesquels je possède de solides bases liées à mes expériences passées ainsi qu'à des formations suivies en autodidactes ou via des MOOCs.



Je suis mobile sur un rayonnement étendu à 80 kilomètres de mon domicile ce qui représente les aires urbaines de Clermont-Ferrand, Le Puy en Velay, Saint-Etienne, Lyon et Vichy. Je possède un véhicule personnel équipé en conséquence pour assurer la conduite en toutes saisons.



Dans le domaine des loisirs : l'écriture occupe une place prépondérante, cela depuis près de 15 ans, je suis aujourd'hui occupé par une trilogie sous forme de thriller historique dans laquelle se trouve mon héroïne récurrente, une archéologue mêlée aux plus sombres complots et aux mystères les plus fascinants.

Deuxième passion et non des moindres, la photographie. J'ai intégré en 2017 la galerie d'art www.day2daygallery.fr. Je réalise entre un et deux books par an afin de compiler les meilleurs clichés pour voir l'évolution de mon travail dans le temps, ils sont à la disposition de toute personne susceptible d'être intéressée par mon profil pour un emploi ou une mise en contact.



Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne visite sur mon profil.



Mes compétences :

Internet

Photoshop CS5

Montage vidéo

Médiation culturelle

Accueil physique et téléphonique

Gestion de projet

Histoire

Histoire de l'art

Géographie

Rédactionnel

Photographie

Tourisme

Gestion associative

Evénementiel

Adobe Photoshop

Microsoft Word

Microsoft Excel

Communication visuelle

Stratégie de communication

Communication événementielle

Archivage

Bibliothéconomie

Microsoft PowerPoint

Cryptologie

Réception Hôtellerie

Conduite de projet