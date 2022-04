Jeune Chambre Economique SAINT ETIENNE

Agitateur d’idées...

* Vous avez entre 18 et 40 ans...

* Vous êtes sensible aux événements dans votre région et au-delà...

* Vous souhaitez être utile à votre territoire et vous avez des idées d’action...

* Vous cherchez un groupe entreprenant dans l’esprit citoyen...

* Vous désirez recevoir une formation complémentaire pour la prise de responsabilité dans l’action...

* Vous avez envie d’intégrer un groupe convivial et dynamique...





Alors... Rejoignez-nous à Saint Etienne !



La Jeune Chambre Économique est un réseau international d'associations de bénévoles qui se réunissent en commissions pour mettre en place des actions au service de la Cité d’ordres économique, social ou culturel, pour des changements positifs.



C’est aussi un centre de formation à la prise de responsabilité, le moyen de créer un réseau personnel et professionnel, ouvert à toutes les catégories socioprofessionnelles.



Pour les membres venant de l’étranger, elle peut être identifiée sous l’appellation JCI France, JCI pour Junior Chamber International.





Vous désirez en savoir plus ?



Nous vous invitons à venir nous rencontrer à l’occasion de nos soirées de présentation ou dans nos commissions pour faire plus ample connaissance. Nous pourrons ainsi répondre à vos questions et vous présenter nos actions.



Pour connaître plus précisément les dates de nos réunions, consultez régulièrement le site http://jci-saint-etienne.org par lequel vous pourrez également prendre contact avec nous.



A bientôt,

Florian DUMAS

Président local 2016



