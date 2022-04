Annelyse GRANJON

Depuis 10 ans, je travaille dans le milieu de la mode et de la décoration. Après des études à l’École d’Art et de Design de Saint-Étienne, j’ai débuté ma carrière en freelance en travaillant pour des enseignes comme Casélio, DPAM, l’Atelier LZC… Très vite, j’ai eu l’envie de développer mes propres collections. C’est ainsi qu’en 2007, j’ai créé la marque et boutique Les Filles à la Violette. Pendant 5 ans, avec mon associée, nous avons imaginé des accessoires de mode et de déco pour la femme et l’enfant. Notre univers a séduit d’autres professionnels comme Mondial Tissus, Tigex, Etam…



Pendant toutes ces années le web et la photo ont été au coeur de mon activité afin de promouvoir mon travail. Riche de cette expérience, j’ai acquis une réelle expertise dans le stylisme photo et la prise de vue en studio et milieu naturel.



Aujourd’hui, j’interviens en tant que Freelance dans le domaine de la presse. J’accompagne également des entreprises dans le développement de leur image en réalisant des shootings photos. Directrice Artistique dans une entreprise spécialisée dans la Joaillerie et l’Horlogerie de luxe, je suis en charge de la communication et de son image de marque.



Mes compétences :

Styliste de mode

Illustrator

Blogueuse

Styliste Infographiste

ECommerce

Photoshop

Photo

Dessin

Styliste photo

Styliste

Lightroom