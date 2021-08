Yannick CHAVANNE

Journaliste RP inscrit à l'Association suisse des journalistes spécialisés (AJS), je me focalise sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication, en particulier l’IT d’entreprise.



Je suis par ailleurs expérimenté dans de nombreuses thématiques (cinéma, musique, santé, psychologie, jeux vidéo, développement durable, sciences, design, actu locale, people, lifestyle, etc.)



Durant quatre ans, j'ai donné des formations consacrées aux différents principes préconisés pour rédiger des textes efficaces, plus spécifiquement sur le web.



Mes compétences :

Journaliste

Rédaction web

Formation